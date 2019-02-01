Сарай сгорел в Обнинске

01.02.2019 08:33 101

Хозпостройка загорелась на обнинской улице Московской в четверг, 31 января. Спасателей на место ЧП вызвали в 19:44. Прибыли сразу три спецмашины и 8 пожарных, которые совместными усилиями потушили горящий сарай. В результате возгорания никто из людей не пострадал, причины пожара устанавливаются, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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