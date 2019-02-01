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Производители пластика спрятали более 10 млн чтобы не платить налоги

01.02.2019 08:00 0 163
Производители пластика спрятали более 10 млн чтобы не платить налоги

С января 2017 по сентябрь 2018 производители пластиковых изделий и пресс-форм ООО «НПО Новая Энергия» скрыли более 10 миллионов, которые должны были заплатить в качестве налогов, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета в четверг, 31 января.

Предприятию присылали требования заплатить налоги, но руководство добровольно задолженность не гасило. Тогда операции по счетам организации были приостановлены, финансы должны были списываться в налоговые органы. Но фирма начала производить расчеты через счета третьих лиц, расплачиваясь с другими кредиторами, которые должны стоять в очереди после, а не до налоговой службы.

Расследование уголовного дела продолжается.


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