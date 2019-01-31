Электричество планово отключат на окраинах и прибрежных районах Калуги

31.01.2019 18:26 209

В пятницу, 1 февраля, ряд улиц и деревень Калуги отключат от электроэнергии для плановых работ, сообщает филиал Калугаэнерго

С 8:30 до 17:00 света не будет:

ул.Знаменская, д. 6,2а,7а,9-19,19 к1,4,5,7,1,6,2

ул.С.Щедрина, д. 14,16,18

С 9:00 до 17:00 электричество отключат:

д.Ильинка (частично),

Секиотово (частично),

КНС Вольво (частично),

Каптевка (частично)

с 09.00-17.00 будут отключать свет на 30 минут на время производства оперативных переключений: