Приставы заставили заплатить должников около 750 тысяч за 3 рейда

31.01.2019 18:08 176

Три рейда провели приставы в начале текущей недели по адресам должников за ЖКХ и кредитам, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 31 января.

Приставы посетили неплательщиков по 763 адресам. При этом взыскали с должников порядка 750 тысяч рублей.

У 17 граждан арестовали имущество: мебель, компьютеры и бытовую технику. Если они не выплатят долги в течение 10 дней, то имущество будет продано на аукционе.