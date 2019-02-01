Более тонны вторсырья собрали волонтеры за январь

01.02.2019 06:53 162

Волонтеры собрали за январь 1029 кг вторсырья, в том числе в результате прошедшей в последние выходные января акции, сообщили активисты в свей группе в соцсети. Большая часть собранного — стеклобой — 570 кг. Макулатура — 266 кг, картон — 99 кг, пластик ПЭТ — 94 кг. Акции по сбору вторсырья планируют проводить каждую последнюю субботу месяца.



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