Более полусотни мелких и одно крупное ДТП произошло за день в области

31.01.2019 19:30 155

За среду, 30 января, в Калужской области зарегистрировано 51 столкновение с материальным ущербом и одна крупная авария, в которой пострадал один человек, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы за этот же день оштрафовали почти 3,4 тысячи нарушителей. Из них 6 водителей были пьяны, 4 — выехали на полосу для встречного движения, 15 — перевозили детей не по правилам, 73 пешехода перешли дорогу в неположенном месте.