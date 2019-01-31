Мещовский автоперевозчик задолжал работникам более 400 тысяч

31.01.2019 17:15 216

Мещовское автотранспортное предприятие с сентября по декабрь прошлого года задолжало работникам более 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 31 января.

Долги у АТП были перед 10 работниками. Задолженность взыскивали через суд. В итоге люди наконец получили свои заработанные деньги.

Один из руководителей предприятия также привлечен к дисциплинарной ответственности.