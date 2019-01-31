Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Четверг, 31 января
$ 66.10 0.24
75.57 0.31
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Мещовский автоперевозчик задолжал работникам более 400 тысяч

31.01.2019 17:15 0 216
Мещовский автоперевозчик задолжал работникам более 400 тысяч

Мещовское автотранспортное предприятие с сентября по декабрь прошлого года задолжало работникам более 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 31 января.

Долги у АТП были перед 10 работниками. Задолженность взыскивали через суд. В итоге люди наконец получили свои заработанные деньги.

Один из руководителей предприятия также привлечен к дисциплинарной ответственности.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Дорожные ямы в Обнинске пометили временными знаками 31.01.2019 21:07

Более полусотни мелких и одно крупное ДТП произошло за день в области 31.01.2019 19:30

Электричество планово отключат на окраинах и прибрежных районах Калуги 31.01.2019 18:26

Приставы заставили заплатить должников около 750 тысяч за 3 рейда 31.01.2019 18:08

Фонари отключают на окружной на 3 дня 31.01.2019 17:37

Женщина получила условный срок за неудавшуюся попытку ограбить храм 31.01.2019 16:43

Калужанку и двух гражданок Вьетнама обманули лже-банкиры за день 31.01.2019 16:20

Инспектор ДПС проверял водителя недостоверным алкотестером 31.01.2019 15:39

Квартира горела в центре Обнинска 31.01.2019 15:05

Пожилые калужанки лишились денег, пытаясь продать квартиры мошеннице 31.01.2019 14:44

Народные новости
818 5
Boris14
968 4
MaxKing
1580 7
Nika2015

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.