Мещовский автоперевозчик задолжал работникам более 400 тысяч

Мещовское автотранспортное предприятие с сентября по декабрь прошлого года задолжало работникам более 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 31 января.
Долги у АТП были перед 10 работниками. Задолженность взыскивали через суд. В итоге люди наконец получили свои заработанные деньги.
Один из руководителей предприятия также привлечен к дисциплинарной ответственности.
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