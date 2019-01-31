Женщина получила условный срок за неудавшуюся попытку ограбить храм

31.01.2019 16:43 278

К двум годам условно приговорили 33-летнюю женщину, которая пыталась вынести украшения из калужского храма в честь святых бессребреников Космы и Дамиана, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 31 января.

В сентябре прошлого года преступница заметила в киоте с иконой Владимирской божией матери висящие золотые и серебренные изделия. Она сняла драгоценности. Это заметила служительница храма, которая схватила воровку за сумку.

Пытаясь сбежать, похитительница била по рукам и предплечьям работницу, но женщину успели задержать подоспевшие полицейские.