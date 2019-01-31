Калужанку и двух гражданок Вьетнама обманули лже-банкиры за день

Три молодых женщины стали жертвами мошенников-банкиров за один день, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 31 января.
Мошенники сообщили 29-летней жительнице Калуги и 24 и 26-летним гражданкам Вьетнама, которые живут в Обнинске, что им начислены бонусы, которые можно обналичить. Для этого девушкам следовало сообщить обманщикам реквизиты своих банковских карт, что они и сделали. В итоге пострадавшие лишились 50 тысяч рублей и 1000 долларов США.
Звонили лже-банкиры из других регионов России.
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