Калужанку и двух гражданок Вьетнама обманули лже-банкиры за день

31.01.2019 16:20 36

Три молодых женщины стали жертвами мошенников-банкиров за один день, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 31 января.

Мошенники сообщили 29-летней жительнице Калуги и 24 и 26-летним гражданкам Вьетнама, которые живут в Обнинске, что им начислены бонусы, которые можно обналичить. Для этого девушкам следовало сообщить обманщикам реквизиты своих банковских карт, что они и сделали. В итоге пострадавшие лишились 50 тысяч рублей и 1000 долларов США.

Звонили лже-банкиры из других регионов России.