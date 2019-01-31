Квартира горела в центре Обнинска

31.01.2019 15:05 154

В четверг, 31 января, загорелась квартира на Треугольной площади в Обнинске. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 11:48. Тушить пожар прибыли 3 спецмашины и 8 спасателей. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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