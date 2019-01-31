Дорожные ямы в Обнинске пометили временными знаками

31.01.2019 21:07 178

Знаки «Неровная дорога» установили в Обнинске на Калужской улице, сообщила пресс-служба администрации наукограда в четверг, 31 января. Пресс-служба уверяет, что знаки временные, и в ближайшее время на этом участке дороги отремонтируют асфальт. Спецоповещения установили, чтобы предупредить инциденты на проезжей части.



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