Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Четверг, 31 января
$ 66.10 0.24
75.57 0.31
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Дорожные условия ухудшились в Калужской области из-за перепада температуры

31.01.2019 12:28 0 403
Дорожные условия ухудшились в Калужской области из-за перепада температуры

Из-за резких перепадов температуры и осадков на дорогах региона возможны ухудшения условий, гололед, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД в четверг, 31 января.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию и снижать скорость у перекрестков.

Пешеходы также должны передвигаться по правилам и носить светоотражающие элементы на одежде вне населенных пунктов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Калужанку и двух гражданок Вьетнама обманули лже-банкиры за день 31.01.2019 16:20

Инспектор ДПС проверял водителя недостоверным алкотестером 31.01.2019 15:39

Квартира горела в центре Обнинска 31.01.2019 15:05

Пожилые калужанки лишились денег, пытаясь продать квартиры мошеннице 31.01.2019 14:44

Сотрудник магазина обчистил служебный сейф, купил машину и уехал 31.01.2019 13:00

Фальшивые банкноты на миллион рублей выявили в банках Калужской области 31.01.2019 11:53

Винтовки, пистолет-пулемет, патроны и другие боеприпасы нашли у черного копателя 31.01.2019 11:41

Курочек спасли от огня в Резвани 31.01.2019 11:21

Подростки украли сигареты и взломали дачу, чтобы покурить 31.01.2019 09:05

Дачный дом сгорел в Деревеньках 31.01.2019 08:39

Народные новости
580 3
Boris14
822 1
MaxKing
1425 7
Nika2015

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.