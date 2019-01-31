Дорожные условия ухудшились в Калужской области из-за перепада температуры

31.01.2019 12:28 403

Из-за резких перепадов температуры и осадков на дорогах региона возможны ухудшения условий, гололед, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД в четверг, 31 января. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию и снижать скорость у перекрестков. Пешеходы также должны передвигаться по правилам и носить светоотражающие элементы на одежде вне населенных пунктов.



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