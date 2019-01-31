Фальшивые банкноты на миллион рублей выявили в банках Калужской области

31.01.2019 11:53 386

401 поддельную российскую банкноту общей стоимостью порядка миллиона рублей выявили в банках Калужской области в минувшем году, сообщила пресс-служба отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в четверг, 31 января.

Количество фальшивок увеличилось на 62 штуки или на 18,29%. Причем в области впервые обнаружили поддельные двухтысячные банкноты - две штуки, и две фальшивые монеты номиналом в пять рублей.

Львиная доля фальшовок — пятитысячные. Их нашли 48,6% от всего количества.

Кроме того, в Калужской области обнаружили 11 подделок банкнот иностранных государств, из них: семь купюр по 100 долларов США, две банкноты - по 50 долларов США и по одной банкноте номиналами 50 и 100 евро.