Курочек спасли от огня в Резвани

31.01.2019 11:21 323

Сарай загорелся в пригородном калужском поселке Резвань в четверг, 31 января.

Пожарных вызвали в 9:07. Прибывшие на место огнеборцы не дали пламени перекинуться на расположенный рядом курятник и спасли птицу от огня. Загоревшуюся хозпостройку тушили 11 человек на 3 спецмашинах.

В результате никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.