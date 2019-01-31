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Дачный дом сгорел в Деревеньках

31.01.2019 08:39 0 210
Дачный дом сгорел в Деревеньках

В четверг, 31 января, около полуночи вспыхнул дачный дом в деревне Деревеньки Боровского района.

Тушить горящее здание прибыли 7 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнем, но судя по оперативным фото, дом сгорел полностью.

В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.


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