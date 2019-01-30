На территории Жуковского района установили карантин по бешенству

30.01.2019 21:06 184

Постановлением Губернатора Калужской области установлен карантин по бешенству на территории Жуковского района Калужской области. Как сообщила пресс-служба комитета ветеринарии, на сегодняшний день в режиме карантина по бешенству животных находится 1 очаг на территории Боровского района, 1 очаг на территории Малоярославецкого района, 3 очага на территории Жиздринского района, 2 очага на территории Жуковского района Калужской области.



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