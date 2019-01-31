Европейских коров ждут в Ферзиковском районе

31.01.2019 08:00 267

Крупное сельскохозяйственное предприятие в селе Кольцово Ферзиковского района готово принять на постой 2000 голов крупного рогатого скота из Европы.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора области, к нам едут неттели голштинской породы из Германии, Дании, Нидерландов и Венгрии. Для их содержания уже подготовлены специальные помещения.