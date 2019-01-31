16 килограммов наркотика изъяли у московского дачника

31.01.2019 07:15 212

36-летний житель Московской области пойдет под суд за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

В 2018 году мужчина собрал наркосодержащие части конопли на поле в Износковском районе, принес их к себе на дачу и хранил там для личного употребления. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, всего полицейские изъяли у него свыше 16 килограммов растительного наркотика.

За такие объемы любителю конопли грозит от 3 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.