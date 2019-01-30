Участковый отказался от взятки в 5000 рублей

30.01.2019 19:44 245

В Медыни будут судить местную жительницу за фиктивную регистрацию иностранцев и попытку дачи взятки должностному лицу.

Прописав в своей квартире трех граждан Грузии, дама попала в поле зрения полиции. Когда ее вызвали в отдел для дачи объяснений, гражданка предложила участковому 5 тысяч рублей, надеясь, что он уничтожит материалы проверки. Но добропорядочный полицейский денег не взял, а вызвал наряд для задержания взяткодательницы.