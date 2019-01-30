Вековой юбилей отметят четверо калужан

30.01.2019 15:33 307

123 долгожителя Калужской области получат в феврале именные поздравления от президента России.

Как сообщила пресс-служба областного отделения ПФР, это ветераны и участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, отмечающие в феврале юбилейные дни рождения — 90, 95 и 100 лет. Среди юбиляров 103 женщины и 20 мужчин.

97 ветеранов отпразднует 90-летие, 22 пенсионерам исполнится по 95 лет, а четверо жителей региона отметят вековой юбилей.