Директор фирмы попал под уголовную статью за невыплату зарплаты

30.01.2019 13:28 420

Кировский отдел СК России на днях возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора сельскохозяйственного предприятия за невыплату зарплаты сотруднику.

С апреля по июль 2018 года он не платил своему сотруднику и задолжал в общей сложности 40 тысяч рублей. При этом деньги на выплаты в кассе компании были.

Как сообщила пресс-служба областного следственного комитета, расследование в отношении уволенного начальника продолжается. Новое руководство компании долг перед работником погасило полностью.