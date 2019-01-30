40 миллионов рублей получит Обнинск на подогрев футбольного поля

30.01.2019 18:58 54

В Министерстве спорта РФ всерьез задумались о модернизации футбольных полей.

Обнинск попал под реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни», и теперь на стадионе «Труд» планируется замена старого покрытия футбольного поля на новое – с подогревом. Как сообщил 30 января портал Obninsk.name, новое покрытие обойдется в 40 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

По предварительным данным, замена планируется уже в этом году.