40 миллионов рублей получит Обнинск на подогрев футбольного поля

В Министерстве спорта РФ всерьез задумались о модернизации футбольных полей.
Обнинск попал под реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни», и теперь на стадионе «Труд» планируется замена старого покрытия футбольного поля на новое – с подогревом. Как сообщил 30 января портал Obninsk.name, новое покрытие обойдется в 40 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.
По предварительным данным, замена планируется уже в этом году.
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