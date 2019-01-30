Чтобы не лишиться прав, автоледи погасила все долги на месте

30.01.2019 12:53 107

28-летняя калужанка оплатила 25 штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы не лишиться водительских прав, сообщила пресс-служба УФССП области.

Нарушительница получала штрафы за лихую езду еще в течение лета и осени прошлого года и платить не собиралась. Всего автоледи задолжала более 17 тысяч рублей.. После предупреждения приставов об ограничение на право водить авто, неплательщица на месте рассчиталась с долгами.