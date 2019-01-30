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Мошенник брал кредиты через интернет и не отдавал

30.01.2019 12:47 0 111
Мошенник брал кредиты через интернет и не отдавал

Житель Обнинска взял кредит, используя интернет-сайт финансовой организации.

При формировании договора потребительского займа он предоставил ложные данные о своей работе и доходах. Кроме того, ни одного платежа по взятой ссуде он так и не сделал.

Как сообщила пресс-служба УМВД области, мошенника разыскивает полиция. Согласно законодательству РФ, ему грозит до двух лет тюрьмы.


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