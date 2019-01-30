Школьников Боровского района будут сканировать при входе

30.01.2019 12:18 139

В школах Боровского района планируется установить систему сканирования лиц.

Но многие родители недовольны оснащением школ турникетами, переживая, что ребенок может потерять или испортить магнитный пропуск. Эти же вопросы взволновали администрацию района. Как рассказал журналистам портала Obninsk.name заместитель главы района по социальной части, сейчас чиновники наблюдают за реализацией инновационной программы в Альметьевске, и, возможно, она будет применена и на территории района.

Суть инноваций в том, что пропуск осуществляется после сканирования лица. Дорогостоящим оборудованием планируется оснастить новую школу в Балабаново и, если инновация приживется, распространить ее дальше.