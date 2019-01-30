Любители гаджетов, грабившие магазины цифровой техники, ждут суда

30.01.2019 11:52 158

Житель Московской области, решив подзаработать, изучил спрос на игровые приставки и выбрал подходящую модель, которую можно было выгодно продать. Заранее изготовив прибор, позволяющий вынести товар мимо рамок, установленных на входе, он приехал в Обнинский магазин, взял со стеллажа гаджет ценой в 22 тысячи рублей и покинул торговую точку.

Продав приставку за 15 тысяч рублей, он, сговорившись с приятелем, решил повторить трюк в Калуге. Вынеся из калужского магазина игровую консоль, они продали ее в Москве.

Как сообщила пресс-служба УМВД Калуги, предприимчивых воришек задержала полиция. Любителям гаджетов придется ответить в суде.