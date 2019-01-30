МЧС предупреждает калужан о гололедице

30.01.2019 10:30 323

Главное Управление МЧС России по Калужской области предупреждает жителей неблагоприятных погодных условиях. Сегодня, 30 января, по данным синоптиков, в области ожидается гололедица. Калужан призывают быть предельно осторожными и. по возможности, держаться за поручни при подъеме и спуске по лестницам.



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