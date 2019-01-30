20 лет тюрьмы грозит обнинским наркодилерам

30.01.2019 10:13 235

Двум жителям Обнинска предъявили обвинение в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщила пресс-служба УМВД области, молодые люди, зарегистрировавшись на специальном интернет-ресурсе, приобрели 200 граммов гашиша и амфетамина. Расфасовав наркотики на мелкие партии, дилеры распространили их в Обнинске и Боровском районе через закладки. Фотографии тайников полиция обнаружила в их телефонах.

Полиция задержала распространителей во время сбыта товара и посадила в изолятор, где они ждут суда. По закону РФ им грозит до 20 лет лишения свободы.