В столкновении двух иномарок пострадала девушка

30.01.2019 09:46 284

Вчера, 29 января, на 100-м километре автодороги «Брянск-Людиново-Киров» – А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошла авария. Мужчина 59 лет, двигаясь со стороны Воскресенска в сторону Кирова, допустил боковое столкновение с двигавшейся навстречу «Шкодой» под управлением 24-летнего молодого человека. В результате ДТП пострадала пассажирка «Шкоды»: девушка 22 лет попала в больницу с многочисленными травмами, сообщил МОМВД «Кировский».



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