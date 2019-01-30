За минувшие сутки на дорогах области пострадал 1 человек

30.01.2019 09:42 156

Вчера, 29 января, 1 человек пострадал в аварии на территории Калужской области. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 5423 нарушения Правил дорожного движения.

Так, 6 человек сели за руль в нетрезвом виде, 16 водителей нарушили правила перевозки детей, 6 автолюбителей очень спешили, выехав на полосу встречного движения.

Кроме того, выявили и оштрафовали 40 пешеходов-нарушителей, сообщил отдел пропаганды ГИБДД.