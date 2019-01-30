3,6 миллионов рублей выделил Обнинск на оборудование жилья для инвалидов

30.01.2019 09:06 177

Обнинское управление соцзащиты провело мониторинг потребности 82 инвалидов-колясочников в прошлом году.

Во время проверки изучали оборудование для доступности жилых помещений по 44 адресам, где проживают люди, ограниченные в движении.

Как сообщал портал Obninsk.name, в новом, 2019, году на оборудование жилых помещений для инвалидов выделено 3,6 миллионов рублей из городского бюджета.