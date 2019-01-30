На 40 000 рублей оштрафовали продавца просрочки

30.01.2019 07:57 309

Прокуратура Сухиничского района на днях сообщила о наказании для бизнесмена за выявленные нарушения.

При проверке его магазина прокуроры обнаружили просроченные молочные продукты и заветренную икру судака.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, дело было передано в суд, где предпринимателя и оштрафовали на 40 тысяч рублей.