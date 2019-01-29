На Секиотовской улице сгорел дом

29.01.2019 16:38 252

Утром 29 января загорелся жилой дом на улице Секиотовской в Калуге. Очевидцы происшествия вызвали пожарных. Как сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС, возгорание тушили 7 специалистов, при участии двух специально-оборудованных машин. В огне никто не пострадал, на место выехал инспектор ГПН, чтобы разобраться в причинах происшествия.



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