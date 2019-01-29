Игровой притон в Малоярославце закрыла полиция

Житель Волгоградской области организовал в Малоярославце игровой притон, сообщила 29 января пресс-служба областной прокуратуры.
Арендовав помещение в садовом товариществе, он разместил там 23 игровых автомата и, подготовив персонал, организовал работу игрового заведения.
Полиция, накрыв притон в ходе рейда, арестовала подельников организатора, но сам он скрылся. Вскоре мужчину объявили в розыск и задержали, а уголовное дело с обвинительным заключением прокуроры направили в суд, который и приговорил гражданина к одному оду колонии общего режима.
На суде организатор притона раскаялся.
|
Свет отключат в Калуге и пригородах 29.01.2019 18:05
На Секиотовской улице сгорел дом 29.01.2019 16:38
9 пожарных МЧС тушили дачу под Малоярославцем 29.01.2019 16:31
Пьяного посетителя суда оштрафовали 29.01.2019 15:38
Подружка обокрала гостеприимного хозяина на 40 тысяч рублей 29.01.2019 13:41
Похитители переправили в Чечню техники на 6 миллионов рублей 29.01.2019 13:32
В Обнинске пенсионера сбили прямо на переходе 29.01.2019 13:12
Водитель автобуса уронил пассажирку 29.01.2019 13:06
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: