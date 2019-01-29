Игровой притон в Малоярославце закрыла полиция

29.01.2019 19:00 17

Житель Волгоградской области организовал в Малоярославце игровой притон, сообщила 29 января пресс-служба областной прокуратуры.

Арендовав помещение в садовом товариществе, он разместил там 23 игровых автомата и, подготовив персонал, организовал работу игрового заведения.

Полиция, накрыв притон в ходе рейда, арестовала подельников организатора, но сам он скрылся. Вскоре мужчину объявили в розыск и задержали, а уголовное дело с обвинительным заключением прокуроры направили в суд, который и приговорил гражданина к одному оду колонии общего режима.

На суде организатор притона раскаялся.