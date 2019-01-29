Калужский заключенный зря ждал продуктовой посылки от родни

29.01.2019 20:09 208

Калужская прокуратура проверила торговлю продуктами в следственных изоляторах и выявила нарушения прав потребителей.

Так, один гражданин заключил договор на доставку продуктов его осужденному родственнику, но их доставили другому лицу. Как сообщила 29 января пресс-служба прокуратуры области, директору колонии велели разобраться и устранить нарушения.

Обещанных родственником продуктов заключенный так и не получил, так как договор был расторгнут и деньги возвращены покупателю.