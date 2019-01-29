Пьяного посетителя суда оштрафовали

29.01.2019 15:38 250

Судебные приставы оштрафовали пьяного посетителя Барятинского суда, сообщили 29 января в пресс-службе УФССП области. На прошлой неделе нетрезвый гражданин извилистой походкой явился в здание суда, распространяя запах алкоголя. Пристав, следящий за порядком, неоднократно просил его удалиться, но нарушитель продолжал вести себя вызывающе, и покинул суд только после составления протокола об административном нарушении. Гражданин заплатит штраф, когда протрезвеет.



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