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Почти 40 килограммов наркотиков взяли у задержанной банды наркодилеров

29.01.2019 13:51 0 175
Почти 40 килограммов наркотиков взяли у задержанной банды наркодилеров

Полиция Калужской области совместно с сотрудниками Госнаркоконтроля обезвредили банду наркоторговцев.

Наркодилеры хранили наркотики в гараже на территории Москвы, где полицейские обнаружили более 28 килограммов запрещенного вещества «N-метилэфедрон» и 9,5 килограмма индола. В том же гараже наркотики фасовали на дозы, которые потом раскладывали в тайники.

В ходе операции, оперативники задержали троих подозреваемых в незаконной наркоторговле и изъяли у них почти 5 килограмм наркотических средств, приготовленных к сбыту.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, все участники банды взяты под стражу. Расследование продолжается.


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