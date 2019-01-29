Почти 40 килограммов наркотиков взяли у задержанной банды наркодилеров

29.01.2019 13:51 175

Полиция Калужской области совместно с сотрудниками Госнаркоконтроля обезвредили банду наркоторговцев.

Наркодилеры хранили наркотики в гараже на территории Москвы, где полицейские обнаружили более 28 килограммов запрещенного вещества «N-метилэфедрон» и 9,5 килограмма индола. В том же гараже наркотики фасовали на дозы, которые потом раскладывали в тайники.

В ходе операции, оперативники задержали троих подозреваемых в незаконной наркоторговле и изъяли у них почти 5 килограмм наркотических средств, приготовленных к сбыту.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, все участники банды взяты под стражу. Расследование продолжается.