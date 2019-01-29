Подружка обокрала гостеприимного хозяина на 40 тысяч рублей

29.01.2019 13:41 168

В полицию Людиново обратился местный житель с жалобой на кражу денег с банковской карты.

Мужчина пригласил в гости сестру с подругой и, в ходе застолья, попросил родственницу сбегать в магазин, передав ей карту. Девушки ушли вдвоем, а, вернувшись, вернули карту владельцу. Вскоре подружка покинула квартиру.

Через некоторое время гостеприимный хозяин обнаружил, что с его счета списано 40 тысяч рублей, а сама карта исчезла. Вызванные полицейские приперли к стенке подругу сестры потерпевшего, которая созналась в краже.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, воровке грозит пять лет тюрьмы.