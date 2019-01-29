В Обнинске пенсионера сбили прямо на переходе

29.01.2019 13:12 175

28 января в Обнинске сбили человека. 32-летняя женщина, управляя автомашиной «Шкода», двигалась от ул. Комсомольской к пл. Преображения, наехала на 79 летнего пенсионера, переходившего проезжую по нерегулируемому пешеходному переходу. ОМВД России по г. Обнинску сообщил, что мужчина получил различные травмы.



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