Водитель автобуса уронил пассажирку

29.01.2019 13:06 225

Вчера, 28 января, на подъезде к. Калуге от автодороги М-3 «Украина» случилось ДТП.

По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса «Нефаз», двигаясь со стороны микрорайона Анненки в сторону улицы Гагарина, отъезжая от остановки общественного транспорта, резко тронулся с места. В результате пассажирка, женщина 56-ти лет упала и получила различные травмы.