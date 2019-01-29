За минувшие сутки 9 человек пострадали в 5 авариях на дорогах области

29.01.2019 11:37 152

Вчера, 28 января, в Калужской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 взрослых и 1 ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 5386 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 9 автолюбителей сели за руль пьяными, еще 9 водителей нарушили правила перевозки детей, а 3 гонщика вылетели на полосу встречного движения.

Кром того, как сообщил отдел пропаганды ГИБДД области, пойманы и наказаны 52 пешехода-нарушителя.