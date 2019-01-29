За минувшие сутки 9 человек пострадали в 5 авариях на дорогах области

Вчера, 28 января, в Калужской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 взрослых и 1 ребенок.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 5386 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 9 автолюбителей сели за руль пьяными, еще 9 водителей нарушили правила перевозки детей, а 3 гонщика вылетели на полосу встречного движения.
Кром того, как сообщил отдел пропаганды ГИБДД области, пойманы и наказаны 52 пешехода-нарушителя.
|
Подружка обокрала гостеприимного хозяина на 40 тысяч рублей 29.01.2019 13:41
В Обнинске пенсионера сбили прямо на переходе 29.01.2019 13:12
Водитель автобуса уронил пассажирку 29.01.2019 13:06
Водоканал будет класть трубы, не повреждая дорожное покрытие 29.01.2019 09:35
Калужские боксеры получили прокурорские призы 29.01.2019 09:13
Ока упорно не замерзает полностью 29.01.2019 07:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: