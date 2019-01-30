Калужане-добровольцы патрулируют город вместе с полицией

30.01.2019 07:00 305

Полиция Калуги патрулировала город вместе с дружинниками, сообщила 29 января пресс-служба ведомства. Сформировав мобильные группы, в которые входили полицейские различных ведомств МВД и добровольные представители общественности, провели рейд, напоминая жителям областного центра о необходимости соблюдения законодательства. Также гражданам рассказали, как уберечься от мошенников и спасти свое имущество от кражи.



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