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Лесорубу грозит два года за незаконную вырубку износковских лесов

29.01.2019 21:17 0 88
Лесорубу грозит два года за незаконную вырубку износковских лесов

43-летний житель Московской области вырубил леса на 12 тысяч рублей, нанеся ущерб Износковскому лесничеству.

Не имея соответствующего разрешения, лесоруб нарубил 1,56 кубометра древесины.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Юхновский» возбудили уголовное дело за незаконную вырубку лесных насаждений. Наказание по этой статье предусматривает тюремный срок до двух лет.


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