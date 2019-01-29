Калужские боксеры получили прокурорские призы

29.01.2019 09:13 142

В выходные состоялся Чемпионат по боксу на призы прокурора Калужской области.

Соревнования прошли в Обнинске под девизом «Хочешь драться – дерись на ринге».

Как сообщила пресс-служба ведомства, за прокурорские призы бились 132 боксера из 14 команд, но победу одержали бойцы калужского клуба «Витязь», получив кубки и медали.