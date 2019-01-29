Прокуратура требует тротуар, ограду и лежачего полицейского у Кировской школы

29.01.2019 10:02 64

Проведенная проверка показала, что у кировской школы №6 нет тротуара, лежачего полицейского и пешеходного ограждения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 28 января. Все это вместе создает угрозу безопасности дорожного движения. Прокуратура подала в суд и выиграла. Теперь администрация района обязана привести дорогу к безопасному виду.



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