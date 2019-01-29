Ока упорно не замерзает полностью

Калужские спасатели в понедельник, 28 января, опубликовали свежие данные о толщине льда на водоемах региона.
Стоячие водоемы промерзли на 23-33 см, реки тоже сковало льдом.
И только Ока никак не замерзнет полностью. Промоины и полыньи на реке в местах, где часто выходят на лед люди, сохраняются даже после сильных морозов. В черте Калуги эти промоины — многочисленные.
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