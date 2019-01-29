Ока упорно не замерзает полностью

29.01.2019 07:00 313

Калужские спасатели в понедельник, 28 января, опубликовали свежие данные о толщине льда на водоемах региона.

Стоячие водоемы промерзли на 23-33 см, реки тоже сковало льдом.

И только Ока никак не замерзнет полностью. Промоины и полыньи на реке в местах, где часто выходят на лед люди, сохраняются даже после сильных морозов. В черте Калуги эти промоины — многочисленные.