21 пьяного водителя задержали за выходные инспекторы

28.01.2019 20:38 43

За выходные 26-27 января, в Калужской области произошло 6 серьезных ДТП в которых пострадали 8 человек, в том числе 10-летний ребенок.

За это же время зарегистрировано 165 мелких аварий с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы за выходные выписали 779 штрафов. Среди нарушителей: 21 пьяный водитель, 7 — любителей выезжать на встречную полосу, 113 пешеходов.