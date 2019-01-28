Мошенники обманули жителей области на 100 тысяч за выходные

28.01.2019 19:20 160

За минувшие выходные 26-27 января, семеро жителей области стали жертвами мошенников, их в общей сложности обманули на 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 28 января.

В Жуковском районе гражданин пытался купить себе металлоискатель через сайт купли-продажи. После перечисления денег продавец пропал с товаром.

В Обнинске обманули продавца автомобиля. Покупатель попросил реквизиты счета, чтобы перечислить задаток. Как только он узнал нужные данные, тут же списал деньги.

Еще один житель Обнинска сообщил реквизиты карты незнакомцам, которые обещали ему помочь вернуть деньги, списанные со счета. В итоге лишился 15 тысяч.

В Людиновском районе потерпевший сообщил реквизиты, чтобы сдать квартиру.

В Калуге обманывали под предлогом предоставления кредита, устройства на работу и пополнения счета сотового телефона.