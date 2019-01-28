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Электричество планово отключат на окраинах Калуги

28.01.2019 18:01 0 226
Электричество планово отключат на окраинах Калуги

В среду, 29 января, электроэнергию планово отключат на нескольких окраинах Калуги, сообщает филиал Калугаэнерго

С 9:00 до 13:00 света на будет:

  • Секиотово (ул. Секиотовская)

С 9:00 до 16:00 энергии лишаться дома:

  • ул.Мелиораторов 1А,1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16.17,

  • 29 ул.Секиотовская, д.1-7,22,

  • переулок Секиотовский 5А,11А

С 13:00 до 17:00 электричество отключат:

  • Ромоданово  (уд. Заречная, ул. Можайская, пер. Можайский)


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