Жители Ульяновского района прикинулись инвалидами, чтобы получать выплаты

Уголовные дела на двух жителей Ульяновского района направлены в суд, мужчин обвиняют в мошенничестве при получении выплат, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 28 января.
Они представили в пенсионный фонд подложные документы о наличии инвалидности и с 2012 года незаконно получали выплаты. В итоге им перечислили порядка 500 тысяч рублей каждому.
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