Жители Ульяновского района прикинулись инвалидами, чтобы получать выплаты

28.01.2019 17:53 220

Уголовные дела на двух жителей Ульяновского района направлены в суд, мужчин обвиняют в мошенничестве при получении выплат, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 28 января.

Они представили в пенсионный фонд подложные документы о наличии инвалидности и с 2012 года незаконно получали выплаты. В итоге им перечислили порядка 500 тысяч рублей каждому.